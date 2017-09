Kees van Rooij wordt nieuwe burgemeester van Meierijstad

VEGHEL - Kees van Rooij wordt de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Meierijstad. Dit werd woensdagavond bekendgemaakt tijdens een raadsvergadering op het gemeentehuis in Veghel.

Van Rooij is op dit moment nog burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas in Limburg. Dat is hij al sinds 2005. Hij stelde zich aan de raad van Meierijstad voor via Skype. "Ik heb er enorm veel zin in", zei hij.



'Eigen karakter'

De burgemeester komt oorspronkelijk uit Gemert. Hij vindt het fijn om terug te keren naar Brabant. “Ik ga terug naar mijn geboortestreek, maar vindt de gemeente ook enorm interessant. Iedere kern heeft zijn eigen karakter.”



In totaal zagen 25 mensen het wel zitten om de baas van de nieuwe gemeente te worden. Zeven vrouwen en achttien mannen solliciteerden op de functie.



Zevende gemeente

Meierijstad heeft bijna 80.000 inwoners en ontstond op 1 januari van dit jaar door de samenvoeging van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Het is qua inwonersaantal de zevende gemeente van Brabant.



Naar verwachting begint Van Rooij begin december als nieuwe burgemeester. Tot die tijd blijft waarnemend burgemeester Marcel Fränzel aan.