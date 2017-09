Therapie met een VR-bril: dit zijn de behandelingen van de toekomst [FILMPJES]

EINDHOVEN - Een speciaal brilletje, een koptelefoon en een animatiefilmpje. Het kan helpen tegen bijvoorbeeld hoogtevrees of trauma’s. Virtual Reality (VR) wordt naar verwachting steeds belangrijker voor de gezondheidszorg. De GGZ in Eindhoven opende woensdagmiddag een testcentrum voor de nieuwe techniek.

“De mogelijkheden zijn heel groot”, weet Joep Kolijn van GGzE, de Eindhovense GGZ-instelling. Reden genoeg om de komende jaren te gaan testen met deze simulaties. Het centrum moet de juiste mensen bij elkaar brengen. “We staan echt nog aan het begin en we willen vooral veel leren.”



Vliegangst? Virtueel oefenen

Op dit moment wordt de techniek al gebruikt bij het bestrijden van angsten. Door middel van simulaties kunnen patiënten hun angst keer op keer ervaren. Dit helpt hen om er vanaf te komen.



Kolijn: “Als je bijvoorbeeld bang bent om te vliegen, kun je virtueel oefenen. Dit is veel makkelijker dan twintig keer een vliegticket kopen.”



Goedkoper

In de toekomst zal de techniek naar verwachting steeds goedkoper worden. De GGzE denkt dat VR de behandeltijden zal verkorten. “Je kunt op elk moment zelf thuis aan de slag”, zegt Kolijn. Mensen hoeven dan waarschijnlijk ook minder vaak naar een therapeut. “Dat maakt de zorg misschien goedkoper.”



Studenten Verpleegkunde aan de Fontys Hogeschool gaan het ook gebruiken. “Als studenten te maken krijgen met bedreigingen, is dat heel stressvol. Ze weten soms niet hoe ze moeten handelen. Met VR kun je dat heel veilig testen”, vertelt onderzoeker en docent Teatske van der Zijpp. Hieronder twee voorbeelden van oefenvideo’s voor studenten.



Patiënt dreigt met vork

Je hebt avonddienst en eet met drie patiënten, maar één gaat totaal door het lint.



(Beeld: Fontys/Teatske van der Zijpp)Je komt op de gang een bewoner tegen die drugs heeft gebruikt.(Beeld: Fontys/Teatske van der Zijpp)