Politie vindt 72 kilo hasj en 20 kilo hennep in woonhuis in Standdaarbuiten

STANDDAARBUITEN - 72 kilo hasj en 20 kilo hennep, dat is de vangst bij een inval in een woning woensdag in Standdaarbuiten. Een 56-jarige verdachte is aangehouden.

De politie kwam het drugshuis op het spoor toen een agent van het hennepteam een scherpe hennepgeur rook bij het huis. Vervolgens werd er met een speciale meting bevestigd dat er een 'henneppatroon' in het huis was.



Toen de politie woensdag het huis binnenging vonden ze de grote hoeveelheid drugs. De verdachte zit in hechtenis en zal nog worden verhoord. De straatwaarde van de gevonden drugs ligt rond de 750.000 euro.