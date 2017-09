Politie neemt meerdere auto's in beslag bij grote verkeerscontrole A27 bij Hank

HANK - De politie, Belastingdienst, douane en RDW hebben woensdagavond een grote verkeerscontrole gehouden op parkeerplaats De Keizer langs de A27 bij Hank. Er zouden meerdere auto’s in beslag zijn genomen en de Belastingdienst zou een flink bedrag hebben geïnd. Ook zouden er mensen zijn aangehouden.

De controle werd van drie uur ’s middags tot ongeveer negen uur ’s avonds gehouden. De politie scande met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) kentekens van automobilisten op de A27.



Voertuigen gescand

Als er iets met het voertuig is, is er een ‘hit’. In dat geval loodsten motoragenten het voertuig naar de parkeerplaats. Mensen die bijvoorbeeld gezocht worden, boetes open hebben staan of om een andere reden bij de politie bekend zijn, komen vaak naar voren via ANPR.



De politie maakt waarschijnlijk donderdagmiddag meer bekend over de actie en wat die heeft opgeleverd.