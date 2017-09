Kent u die grap van die verslaggever die edelherten ging spotten?

GROENE WOUD - Het edelhert; een prachtig imposant dier met een gigantische gewei. Ook wel de koning van het bos genoemd. Na honderd jaar weg geweest te zijn uit het Groene Woud is hij in het voorjaar weer uit gezet. En mensen komen hem graag bewonderen. Zo graag, dat de speciale edelehert tourtjes helemaal uit verkocht zijn. Zo ook die van woensdagavond.

Maar er moest flink gezocht worden naar het hert. “Tja”, zegt tourguide Frank. “Dat hoort bij het wild spotten. Als je zeker wil zijn dat je dieren te zien krijgt moet je naar de dierentuin.” Dat de dieren moeilijk te vinden zijn is logisch. Het Groene Woud tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven in is behoorlijk groot, en het zijn maar achttien edelherten.



LEES OOK: Het edelhert is terug in Brabant: 'De kroon op het Groene Woud'





De tour van Brabants Landschap en Ark Natuurontwikkeling is opgezet omdat het bronsttijd is, ofwel, tijd om te paren. Het paringsritueel van de herten bestaat vooral uit het maken van veel lawaai. Want de vraag 'wie is het sterkste mannetje' wordt op die manier beantwoord. Als het nodig is wordt er ook nog gevochten. “Het is voor het eerst dat ze hier weer rondlopen”, zegt hertendeskundige Bram Houben. “Dus wie weet horen we ze wel voor het eerst dit jaar.”

Zo’n twintig mensen kwamen op de speciale hertensafari af. Gewapend met camera’s met telelenzen, met verrekijkers en natuurlijk goede wandelschoenen. Een enkeling is in het bezit van nordic walking stokken. “Ik ben niet speciaal een natuurliefhebber, maar dit wil ik wel graag zien”, zegt een deelnemer.





Na een stukje wandelen moet de groep zachter praten. “Ze zouden hier al wel eens achter het hek kunnen staan”, zegt Frank. Ook een eindje verderop is de kans groot ze te treffen. Fanatiek trekt iedereen z’n verrekijker. Maar niks. “We gaan door tot het einde”, lacht een man optimistisch. “We bewaren het mooiste voor het laatst.”Het vinden van de herten is niet eenvoudig. “Er zijn twee strategieën”, legt Frank uit. “Of je loopt en gaat ze zoeken, of je gaat rustig op een stoeltje ergens zitten tot ze tevoorschijn komen.” Beide strategieën lijken niet te werken op deze woensdagavond.

Een koe is ook leuk

Als de avond valt en het donker wordt geven ze de moed op. “Dit is uitzonderlijk”, zegt Frank. “Eigenlijk heb ik ze tijdens alle wandelingen wel gezien.” De deelnemers vinden het jammer, maar zijn niet teleurgesteld. “Het was een mooie wandeling met leuk gezelschap. Bovendien was het mooi weer en bleef het droog, wat wil je nog meer?”, zegt een vrouw. De groep maakt tot besluit nog een mooie foto van een koe in de mist. “Hebben we toch nog een dier gezien.”