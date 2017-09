Horrorclowns vallen nu ook mensen lastig in Tilburg

TILBURG - Drie horrorclowns probeerden woensdagavond mensen de stuipen op het lijf te jagen in een woonwijk in Tilburg. De politie zou meerdere meldingen hebben gehad van geschrokken omwonenden.

"Ze wilden ballonnen uitdelen aan mensen en zetten een hoog piepstemmetje op", zegt buurtbewoner Jasmijn (22), die net uit de auto stapte toen ze één van de clowns tegenkwam: "Hij wilde mij en mijn vriend ook benaderen, maar ik pakte mijn mobiel om hem te filmen. Toen ging hij weg."



Vermoedelijk gaat het in totaal om drie clowns. Jasmijn: "We zagen er ook nog twee zitten in een auto die een stukje verderop was geparkeerd."



Politiemeldingen

Jasmijn was niet gediend van de grapjassen en belde uiteindelijk de politie. De agent vertelde dat ze meerdere meldingen binnen hadden gekregen van bange omwonenden.



Het is de tweede keer in korte tijd dat een enge clown mensen lastigvalt in Brabant. Afgelopen zondag werd er bij de politie ook al melding gemaakt van een man in clownskostuum die mensen lastigviel in Bergen op Zoom.



IT

Waarschijnlijk hebben de lolbroeken zich laten inspireren door de clown uit de horrorfilm IT. Die film draait sinds kort in de bioscopen.