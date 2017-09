Plofkraak pinautomaat Geldrop, daders er vandoor

GELDROP - In Geldrop is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gepleegd op een geldautomaat aan de Heuvel.

Buurtbewoners zagen rond halfvijf twee verdachte mannen. Die zouden in een auto zijn weggereden. 



Helikopter

De politie zoekt met onder meer een helikopter naar de daders. Hoeveel geld er is buitgemaakt, is niet bekend.