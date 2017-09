Weer autobrand in Tilburg, nu raak aan Franz Lisztstraat

TILBURG - Aan de Franz Lisztstraat in Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag een geparkeerde auto in vlammen opgegaan. Een andere automobilist ontdekte de vlammen rond twee uur en waarschuwde de hulpdiensten.

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.



Meer dan zestig

De politie sluit brandstichting niet uit.



Tilburg wordt al maanden geteisterd door verschillende autobranden. Alleen al dit jaar waren er al meer dan zestig autobranden. Maandag ging een auto aan de Mozartlaan in vlammen op.



