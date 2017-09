Ouders gewaarschuwd voor man die als Spiderman bij basisschool in Breda rondhangt

BREDA - In Breda zorgt een man verkleed als Spiderman voor ophef. Hij zou rondlopen in de wijk Heusdenhout. Daar vertelt hij kinderen dat hij de Nederlandse Spiderman is en dat hij in een garagebox in de buurt woont.

De directeur van basisschool De Weilust stuurde daarom alle ouders een bericht om te waarschuwen voor de man.



Man opgespoord

Een aantal ouders heeft al contact gehad met de politie. Die heeft de man opgespoord en aangesproken op zijn gedrag.



De basisschooldirecteur wil geen paniek veroorzaken in de wijk. In overleg met de wijkagent besloot hij uit voorzorg wel alle ouders op de hoogte te stellen. "Laat kinderen gewoon lekker buiten spelen, maar kijk elk half uurtje even waar ze zijn", schrijft hij.