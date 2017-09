'Uitvaart Hugh Hefner wordt vast een spektakel, hem kennende...'

EINDHOVEN - Ze was de eerste Nederlandse playmate. De Eindhovense Ellen Soeters was 26 toen ze in 1983 op de cover van het blad pronkte. In de nacht van woensdag op donderdag overleed de oprichter van het mannenblad, de Amerikaan Hugh Hefter. Hij werd 91. Soeters blikt terug. "Iedereen keek tegen hem op."

Hefner overleed in de Playboy Mansion. Het mythische 'thuis' van de Amerikaan in het Californische Holmby Hills. Soeters is daar ook wel eens geweest nadat ze in de Amerikaanse Playboy had gestaan. "Ja regelmatig. In de weekenden, als daar feestjes waren. Toen heb ik hem ontmoet."



Backgammon

Ze omschrijft de Playboy-oprichter als 'heel aimabel'en 'gastvrij'. "Iedereen keek tegen hem op. Hij was toch Hugh Hefner." Tijdens de feestjes waren er een hele hoop mensen. "De Mansion is heel groot en het was er erg gezellig. Meestal gingen we op het eind een potje backgammon spelen met meneer Hefner."



Je zou in de Playboy Mansion hele andere spelletjes verwachten. Soeters, lachend: "Nee nee, niet dat. Ik speelde mooi backgammon. Dat is weer eens wat anders. Ook een leuk spelletje."



Na verloop van tijd verwaterde het contact. "Je bent toch een van de vele dames daar in de Playboy Mansion... Ik denk dat Hugh het te druk had met de rest van zijn harem, die hij om zich heen had. Die meiden wonen echt op de Mansion. Wij waren meiden die op bezoek kwamen, naar een feestje kwamen."



Journaal

Wanneer de uitvaart van Hefner zal plaatsvinden, is nog niet bekend. "Maar ik ga niet, het is te ver", vertelt Soeters. "Ik volg het wel via het journaal. Dat zal de uitvaart vast uitzenden. Of ik volg het via de bladen. Het zal vast een heel spektakel worden, Hugh kennende..."



Hefner schitterde zes jaar geleden nog in een reclamespot van de Brabantse bierbrouwer Bavaria. Directeur Peer Swinkels was daarbij. Hij omschrijft Hefner als een 'levende legende'. "Het was een man met veel zelfspot. Dat zag je ook heel mooi in de commercial."