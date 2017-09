Agenten ontfermen zich over bulldog van opgepakte winkeldief: 'Onze harten heeft ze gestolen'

BREDA - Een schattige puppy is nog wat jong om politiehond te zijn. Toch bracht de Franse bulldog al wat tijd bij de recherche door. De hond was van een winkeldief die woensdag werd gepakt bij de Hornbach-bouwmarkt in Breda. De betrapte man kon na zijn arrestatie zo snel geen opvangadres voor de pup bedenken en dus ontfermde de recherche zich over het beestje.

Op de Facebookpagina van het Bredase politieteam Markdal staat een foto van het kleine, donkerbruine diertje met typische rimpelsnuit. Terwijl zijn baasje door de ambtelijke rompslomp heen moet die zijn aanhouding met zich meebrengt, ligt het hondje prinsheerlijk te slapen.



"Geef maar aan mij"

Het laatste zinnetje van de begeleidende Facebookpost: "Onze harten heeft ze al gestolen." Niet alleen de recherche die de pup opving komt tot het oordeel 'hartendief'. Lezers van het bericht denken er hetzelfde over. "Anders was dit schatje hier ook welkom" en "Geef maar aan mij" zijn slechts twee van de reacties.