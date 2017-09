Bavaria: 'Hugh Hefner strikken voor commercial was nog een heel gedoe'

LIESHOUT - "Een legende." Zo noemt Bavaria-directeur Peer Swinkels Hugh Hefner. Hij ontmoette de Playboy-oprichter zes jaar geleden tijdens de opnamen voor een commercial van het Lieshoutse bierbedrijf.

In de reclamespot was Hefner te zien in zijn Mansion. Hoewel hij zijn leven vol vrouwen en luxe mooi voor elkaar had, toch genoot hij in de commercial het meest van het drinken van een biertje met zijn vrienden.



"Je denkt altijd bij dit soort mensen dat hun leven wat gecultiveerd is. Maar wat je daar ziet, is allemaal echt", vertelt Swinkels."Er is weinig aan gelogen. Dat was het eerste wat me opviel. Hefner kwam naar beneden vanuit zijn Playboy Mansion en liep hij naar de kroeg in zijn huis waar de commercial zou worden opgenomen. Daar stonden zijn acteervrienden. Het eerste wat hij zei was: 'Here goes the legend.' Hij nam zijn eigen leven een beetje op de hak. Dat zag je heel mooi in die commercial. Toen snapte ik ook pas waarom hij heel graag wilde meewerken aan de commercial. Die zelfspot, zo zat Hefner ook in elkaar."Toch was het niet makkelijk om het Playboy-boegbeeld te strikken. "Ja, dat was een heel gedoe", blikt Swinkels terug. "Als je zoiets wil, is het heel belangrijk dat de grote ster het idee zelf erg leuk vindt. Anders kun je betalen wat je wil, maar dan werkt zo'n ster echt niet mee."De baas van Bavaria vond het bijzonder om rond te mogen lopen in de Playboy Mansion van Hefner. "Je hebt de Mansion en het bekende Bunny House en dat bestaat dus allemaal echt. Ik had er wel van alles over gelezen, maar als het ziet, is het echt ongelofelijk dat het allemaal waar is."