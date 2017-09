Automobilist gewond na botsing met goederentrein in Made

MADE - Op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Zanddijk in Made is donderdagochtend een man gewond geraakt. Hij reed met zijn auto over de onbewaakte overgang en werd geraakt door een goederentrein.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond half tien 's ochtends.



Hoe de aanrijding kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het spoor wordt alleen gebruikt door goederentreinen.