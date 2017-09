Twee mannen gaan op autodief zitten, terwijl de derde de politie belt

BREDA - De politie heeft dinsdagavond een auto-inbreker aangehouden aan de Magnoliastraat in Breda. Een getuige zag dat de 44-jarige man eerder een auto probeerde te stelen aan de Blauwoogvlinder in Breda. De eigenaar van de auto en twee omstanders konden de verdachte in de kraag grijpen. Twee mannen gingen op de verdachte zitten terwijl de derde de politie belde.

De getuige zag dat de verdachte de auto probeerde te stelen en waarschuwde daarop de eigenaar. Die zette meteen een achtervolging in om de dief te achterhalen die er op de fiets vandoor was gegaan. Op de Magnoliastraat kon hij de verdachte klemrijden. De verdachte bedreigde hem op dat moment met een mes.



Omstanders schoten de auto-eigenaar te hulp en konden de dief overmeesteren. Twee mannen gingen vervolgens op de autodief zitten, terwijl de derde de politie belde. De verdachte is daarna overgedragen aan de agenten. De man zit nog steeds vast.