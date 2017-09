Nog voor je 's ochtends de deur uitgaat een giraffe of leeuw tegenkomen, het kan bijna!

HILVARENBEEK - 's Ochtends zittend aan de ontbijttafel een hap nemen van je croissantje met jam terwijl mama zebra met haar baby voor je raam voorbijwandelt. Dan neem je een slok koffie en bewondert uitgebreid de giraffes die iets verderop staan. Dat is het idee van de nieuwe vakantiehuisjes die worden gebouwd bij Safaripark Beekse Bergen. De eerste lodges zijn klaar en donderdag werden ze gepresenteerd.

Wat opvalt aan het huisje waarin onze verslaggever terechtkomt, is de grote hoeveelheid hout. Een houten ontbijtaffel, houten keukenkastjes, zelfs houten lampen. Het past helemaal bij het Afrikagevoel dat toekomstige bezoekers spontaan moeten krijgen wanneer ze hun lodge binnenstappen.



Parkmanager Niels de Wildt: "Dit was een lang gekoesterde wens van ons. Het is geïnspireerd op wat je in Afrika mee kunt maken. Dat wilden we hier naartoe halen. En ik denk dat het is gelukt."Eind april kunnen de eerste vakantiegangers in de nieuwe lodges Afrika ervaren in Hilvarenbeek. De eerste huisjes zijn inmiddels klaar. En wie in zijn badjas liever naar een leeuw tuurt dan naar een zebra kan ook z'n lol op, want aan huisjes bij een leeuwenvlakte wordt ook hard gewerkt.Tussen de huisjes en de vlakte ligt een gracht van meters breed. Op de website wikikids.nl staat te lezen dat een leeuw acht meter ver kan springen. Maar kiele-kiele wordt het volgens De Wildt niet. "Het is een flinke gracht. Dat is een beproefde techniek, volkomen veilig."Overigens: dat worstenbroodje dat je niet meer opkrijgt voor de leeuwen gooien, is uit den boze. "Alle dieren zitten op een streng dieet, dus dat is niet de bedoeling. Maar dat gebeurt in ons Safaripark eigenlijk weinig tot niet.