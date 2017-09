Zorgbureau's verdacht van miljoenenfraude met pgb-geld

TILBURG - De politie heeft deze week de bestuurders van twee zorgbureau's in de regio Tilburg en de regio Zaanstad aangehouden in een onderzoek naar fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De zorgbureau's zouden zo'n vier miljoen euro, die bestemd was voor zorg aan gehandicapte jongeren, voor andere doeleinden hebben gebruikt.

Volgens het Openbaar Ministerie worden de twee mannen verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. Er is beslag gelegd op woningen, auto’s en bankrekeningen.



DigiD

De twee zorgbureaus van de verdachten bieden onderdak en begeleiding aan licht en verstandelijk gehandicapte jongeren en aan jongeren met een ernstige psychische stoornis. De jongeren zouden hun DigiD, bankpasje en bijbehorende pincodes hebben afgestaan.



De recherche vermoedt dat de bestuurders sinds 2012 voor tientallen jongeren meer zorg declareerden dan in werkelijkheid werd gegeven. Ook zouden pgb-gelden gebruikt worden voor zaken die niet zorg gerelateerd zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld boodschappen en de huur van panden waarin cliënten konden worden gehuisvest.



Meer verdachten

Behalve de twee bestuurders zijn nog twee andere leidinggevenden gehoord in deze zaak. Naast deze vier personen worden nog eens vijf rechtspersonen verdacht. De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW begon het onderzoek eind 2016 naar aanleiding van een melding van de Gemeente Zaanstad.



Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, hulp en/of begeleiding behoeft, deze kan inkopen. De laatste jaren wordt veel gefraudeerd met pgb.



ZIE OOK: Omvangrijke fraude met zorggeld in Zuidoost-Brabant: vele tonnen niet besteed aan kwetsbare jongeren