Leerlingen onwel op ROC Tilburg na rare lucht in kantine

TILBURG - Op het ROC in Tilburg aan de Kasteeldreef zijn donderdagmiddag zes leerlingen onwel geworden. Dat gebeurde nadat er een vreemde lucht was geroken in de kantine.

Volgens een woordvoerder heeft de brandweer onderzoek gedaan en het gebouw vrij snel weer vrijgegeven.



Ambulance

Ambulancepersoneel heeft de leerlingen nagekeken die zich niet lekker voelden. Wat voor lucht er is vrijgekomen, is niet bekend.



De kantine werd even ontruimd, maar volgens de woordvoerder hoefden de leerlingen niet naar buiten en gaan de lessen donderdagmiddag gewoon door.



Op de vestiging van ROC Tilburg aan de Kasteeldreef zitten de opleiding voor Administratieve en Juridische Dienstverlening, Commercïële dienstverlening en ICT en Mediatechnologie.