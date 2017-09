Nog onduidelijk hoe dodelijke aanrijding met hardloopster (22) kon gebeuren, politie zoekt getuigen

OSS - De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding op de Maasbandijk in Niftrik. Een 22-jarige hardloopster uit Neerloon bij Ravenstein raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

De vrouw werd rond half tien aangereden door een 63-jarige automobiliste uit de gemeente Wijchen. Hulpverleners hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze uiteindelijk aan haar verwondingen overleden.



Verder onderzoek

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie komt daarom graag in contact met getuigen.



De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet ook onderzoek om te kijken wat er is gebeurd.