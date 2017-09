Viertal opgepakt voor witwassen en sjoemelen met voertuigen

WESTERHOVEN/BERGEIJK - De politie heeft maandagochtend vier mensen opgepakt in Westerhoven en Bergeijk omdat ze worden verdacht van witwassen en het sjoemelen met auto’s en voertuigen. Bij de arrestaties zijn onder meer auto’s, motoren en een boot in beslag genomen.

De verdachten werden om half zeven ’s ochtend van hun bed gelicht. Dat gebeurde in woningen aan de Steenovens in Westerhoven en in een woning aan de Koningsvogel in Bergeijk.

Wapens in huis

In Westerhoven werden twee mannen van 48 en 28 jaar aangehouden en een 52-jarige vrouw. De andere verdachte is een 50-jarige man uit Bergeijk. Bij een van de vier werd een vuurwapen en gasalarmpistool in het huis gevonden.

Het viertal zit voorlopig vast.