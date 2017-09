Dieven stelen 2100 lege kratten bij groenteteler: 'Dit doet pijn'

HAARSTEEG - Het is ongelooflijk en het doet hem pijn. Groenteteler Janus Kanters uit Haarsteeg kon zijn ogen niet geloven toen hij erachter kwam dat dieven ruim 2100 lege groentekratten uit zijn bedrijf hebben gestolen. "De dieven willen het statiegeld van de kratten innen", weet Kanters.

Dat bedrag kan aardig oplopen. Het statiegeld bedragt per krat zo'n 4,50 euro, de totale vangst van de dieven bedraagt dus bijna 10.000 euro.



De diefstal gebeurde enkele dagen geleden. In de kratten die je kunt inklappen, hebben tomaten gezeten. Volgens Kanters zijn de dieven via het raam ongezien binnengekomen. Het bedrijf van Kanters, De Kleine Kaveling, heeft geen camera's hangen. Ook was er geen alarmsysteem.



In de handel

Kanters verwacht dat de dieven de kratten weer in de handel willen brengen via een tussenpersoon. Dan kunnen de kratten op markten of in groothandels belanden. Op die manier kunnen de dieven er geld voor krijgen.



De groenteteler heeft inmiddels actie ondernomen. Hij wil een hek om zijn bedrijf maken en schroeft de beveiliging op. "Het doet pijn. Je werkt hard voor je bedrijf en dan gebeurt er dit."