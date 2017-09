Winkeldief betrapt, man begint te bijten en doet alsof hij flauwvalt

BREDA - Twee beveiligers in Breda hebben woensdagmiddag een zware klus gehad aan een agressieve winkeldief. Die verzette zich flink tijdens zijn aanhouding. De 27-jarige man uit Baarle-Nassau werd rond kwart voor vijf 's middags betrapt in een supermarkt in winkelcentrum Hoge Vught.

Twee beveiligers en een omstander waren er voor nodig om de man tegen de grond te houden. Tijdens die worsteling beet de winkeldief de beveiligers.



Acteerwerk

Toen agenten de man in de boeien wilden slaan, leek het alsof hij flauwviel. Dat bleek acteerwerk want de man reageerde vervolgens op een pijnprikkel die één van de agenten hem gaf.



De man wordt verdacht van de winkeldiefstal van spullen met de waarde van nog geen negen euro.