Man sloeg vrouw halfblind tijdens carnaval: taakstraf van 180 uur

DEN BOSCH - De 28-jarige man uit Best die tijdens carnaval in Den Bosch een echtpaar mishandelde, heeft een taakstraf van 180 uur gekregen. Ook moet de man het paar een schadevergoeding betalen van 15.000 euro. Bij de mishandeling liep de vrouw een oogletsel op waardoor ze haar rechter oog moet missen.

De rechtbank vond dat er niet voldoende bewijs was dat de man uit Best de vrouw opzettelijk een oogletsel wilde toebrengen. Daarom is de straf fors lager geworden dan het Openbaar Ministerie eiste. Het OM wilde een straf van twaalf maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.



Ruzie in snackbar

De man uit Best kreeg tijdens carnaval ruzie met het paar toen ze elkaar in een snackbar troffen. In eerste instantie werd de ruzie gesust, maar eenmaal buiten escaleerde het toch. De man sloeg de vrouw in het gezicht. Behalve dat ze oogletsel opliep brak ze ook haar neus. Haar echtgenoot kreeg ook een klap.



De vrouw heeft inmiddels een prothese-oog en moet nog drie hersteloperaties ondergaan. Ze durft 's nachts niet meer over straat te gaan en ze kan niet meer autorijden, zei ze tijdens de zitting. Ook heeft het voorval geleid tot boosheid, angst, verdriet en onzekerheid bij haar dochter en echtgenoot.



Niet genoeg bewijs

Omdat bij de rechtbank niet bekend was van welke afstand de verdachte sloeg, met hoeveel kracht dit gebeurde en in welke richting precies is geslagen, was er volgens de rechtbank niet voldoende bewijs voor opzet.