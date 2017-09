Oud-Herlaer in Sint-Michielsgestel wordt museum met allure Kröller Müller

SINT-MICHIELSGESTEL - Landgoed Oud-Herlaer in Sint-Michielsgestel wordt een Brabants Buitenmuseum. Het Brabants Landschap zal het plan gaan uitvoeren. Deze organisatie won een prijsvraag voor de beste bestemming van het landgoed. Volgens de organisatoren van de prijsvraag heeft het plan van Brabants Landschap en de samenwerking met het Noordbrabants Museum de allure van het beroemde museum Kröller Müller op de Veluwe.

Oud-Herlaer, tussen Sint-Michielsgestel en Den Bosch, blijft zo toegankelijk voor het publiek. Het wordt een expositieruimte en een werkplek voor kunstenaars. Ook zullen de archeologische resten in het terrein worden blootgelegd zodat een beeld ontstaat van het oude landgoed met z'n burcht, z'n voorburcht en boomgaard.



Land-art

Een derde belangrijke pijler van het project is land-art.Dat is een stroming in de beeldende kunst ontstaan in de jaren 60 van de vorige eeuw, waarbij kunstenaars ingrijpende, kunstzinnig bedoelde, ingrepen aanbrengen in een landschap. Bijvoorbeeld door het graven van grachten en kuilen, het aanleggen van ophopingen op akkers en weiden en het geordend storten van keien op een wateroppervlak.. In het geval van Oud-Herlaer is de oude loop van de Dommel leidraad.



