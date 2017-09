Geen feest voor de Hells Angels in Goirle, burgemeester grijpt in

GOIRLE - De Hells Angels Motorcycle Club Brabant mag geen feest houden in Goirle. Burgemeester Mark van Stappershoef verbiedt de zogenoemde support party, omdat er geen evenementenvergunning is aangevraagd terwijl dit wel verplicht is.

Het feest van de Hells Angels zou komend weekend gehouden worden. Dit bleek uit de aankondiging die de politie op internet had gevonden.



Geen vergunning

De organisator had geen vergunning voor het evenement aangevraagd en wilde ook geen openheid van zaken geven over de plannen en over het aantal mensen dat hij verwachtte. "Dus is hem gelast het feest af te blazen. Als het feest toch nog zou doorgaan, zullen we passende maatregelen nemen", aldus de burgemeester.



De organisator heeft inmiddels gezegd dat hij het feest niet door laat gaan. "Wet- en regelgeving gelden voor iedereen, ook voor motorclubs als de Hells Angels, die veelvuldig in verband gebracht worden met criminele activiteiten", benadrukt Van Stappershoef.