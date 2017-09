Tweetal uit Bergen op Zoom de cel in voor gewelddadige overval Gelderland

NUNSPEET - Twee mannen uit Bergen op Zoom moeten de cel in voor een overval met veel geweld afgelopen juni in Nunspeet. Een man van 22 krijgt een celstraf van vijf jaar, zijn kompaan van 21 hoorde vier jaar cel tegen zich eisen. Daarvan is een jaar voorwaardelijk. Dat bepaalde de rechter in Zutphen donderdag, schrijft Omroep Gelderland op haar website.

Het tweetal overviel de 66-jarige Ton Boxman uit Nunspeet toen die een sigaretje stond te roken in zijn tuin. Ze schopten en sloegen hem en sleurden hem mee naar binnen. Daar ging de mishandeling verder en eisten de mannen uit Bergen op Zoom geld.



Schadevergoeding

De veroordeelde mannen moeten ook 7600 euro schadevergoeding betalen aan Boxman.