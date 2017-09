Historische kazerne in Eindhoven moet wereldberoemde designhotspot worden

EINDHOVEN - De oude marechausseekazerne aan de Paradijslaan in Eindhoven moet het uithangbord worden van Dutch Design. De provincie wil de Stichting ter behoud van Klein Paradijs een lening van 750.000 euro geven om dat te realiseren. Er zijn plannen om daar de eindexamenproducten van de studenten van Design Academy permanent tentoon te stellen in combinate met een restaurant, een hotel en vergaderruimtes.

Eindhoven is een designstad met een internationaal vermaarde Design Acadamy en de jaarlijkse evenement de Dutch Design Week. In die week zijn er veel tentoonstellingen van onder meer de examenproducten van de studenten. De stichting vindt het jammer dat die producten daarna niet meer te zien zijn. Daarom willen ze de oude kazerne aan de Paradijslaan daarvoor gaan gebruiken.



Economische status versterken

De provincie lost met de lening een belofte in. Het kabinet heeft in 2016 aangekondigd dat er 9,5 miljoen euro aan de regio Eindhoven beschikbaar zou worden gesteld voor betere voorzieningen. Die zijn nodig om de economische status van de regio te versterken. Voorwaarde was dat de provincie eenzelfde bedrag zou bijpassen. De provincie heeft er voor gekozen vooral geld in design te steken omdat Eindhoven daar al sterk in is.



Volgens de provincie kan een plek waar de eindexamenprojecten permanent ten toon worden gesteld een uithangbord worden van Dutch Design “in wat misschien wel de stad bij uitstek van Dutch Design is”, aldus de provincie. “Nergens ter wereld”, aldus de provincie, “is hoogwaardige hospitality (hotel en restaurant), kunst en design zo met elkaar geïntegreerd als in de Kazerne”.



10 Corso Como

De ambtenaren van de provincie hebben huiswerk gedaan en in heel de wereld naar voorbeelden gezocht. Maar alleen 10 Corso Como IT in Milaan benadert De Kazerne qua ambitieniveau met dit verschil dat 10 Corso Como meer commercieel en minder inhoudelijk is.



De lening is volgens de provincie ook een manier om een historisch gebouw een nieuwe toekomst te geven. De voormalige marechausseekazerne werd gebouwd in 1825. Een deel er van was ook loods voor de gemeentereiniging. De gebouwen waren lang eigendom van de gemeente, nu zijn ze in handen van particulieren.