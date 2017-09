'Bloed van onze moeder kleeft aan jullie handen', dochters Mien Graveland spreken

HELMOND - “Haar dood was onmenselijk. Zoiets doe je een dier nog niet aan.” De dochter van Mien Graveland sprak donderdagmiddag de verdachten die haar moeder gedood zouden hebben toe in de rechtbank. De 86-jarige Graveland kwam in 2014 om het leven na een gewelddadige overval in haar woning in Helmond.

“Het bloed van onze moeder kleeft aan jullie handen”, zei Corrie. Ze maakte gebruikt van haar spreekrecht tijdens de rechtszaak. Ze vindt het moeilijk te verkroppen dat het leven van de verdachten verder ging en dat zij kinderen hebben gekregen, terwijl zij nu de dochter van een vermoorde vrouw is.



'Ik mis mijn tweede huis'

Haar zus Wilma liet een verklaring voorlezen. 'Ik ging iedere dag naar haar toe, behalve net die ene dag. Ik mis mijn tweede huis’, schreef ze. ‘Ik zou zo graag nog gewoon je kind willen zijn.’



De kleindochter van Mien Graveland vertelde dat ze in het ziekenhuis aankwam toen haar oma al was gestorven. Ze werd geadviseerd om niet bij haar te gaan kijken, maar deed het toch. “Het enige wat ik herkende was haar haar”, zegt ze. Ze noemt de handelswijze van de daders ‘om te kotsen’.



Haar oma werd op 29 augustus 2014 overvallen in haar woning. Ze werd gestompt, getrapt of geslagen. Ze werd aan een tafel vastgebonden en mishandeld. Graveland liep ernstige verwondingen op en overleer later op de dag in het ziekenhuis.