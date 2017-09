33 auto's meegenomen en zes arrestaties bij verkeerscontrole langs de A27

NIEUWENDIJK - Bij een grote controle op parkeerplaats De Keizer langs de A27 bij Nieuwendijk, heeft de politie woensdagavond zes personen aangehouden. De Belastingdienst legde beslag op 33 auto's.

Drie verdachten zijn opgepakt voor witwassen. Ze hadden twaalfduizend euro aan contant geld bij zich. Twee personen moesten mee naar het politiebureau vanwege het bezit van 300 gram harddrugs en enkele duizenden euro's in contanten.



Hun auto die ze net daarvoor met cash hadden gekocht in Duitsland is in beslag genomen. Een bestuurder die nog twee weken gevangenisstraf moest uitzitten, is ook aangehouden.



Overtredingen

Verder schreven agenten nog bekeuringen uit voor verschillende verkeersovertredingen zoals rijden zonder rijbewijs. De Belastingdienst inde vijftigduizend euro achterstallige betalingen.



In totaal werden bijna 24.000 auto's gescand en honderddertig bestuurders uitgebreid gecontroleerd. Aan de actie deden ook de Douane, Rijksdienst voor het Wegverkeer en Rijkswaterstaat mee.