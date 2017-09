Bedrijfsongeluk Etten-Leur: traumahelikopter ter plaatse

ETTEN-LEUR - Bij een bedrijf aan de Parallelweg in Etten-Leur is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd. Een persoon raakte gewond.

Hulpdiensten waaronder twee ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse.



Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.