Giovanni Korte gaat Teletekstshirt inlijsten: 'Hoogtepunt in mijn carrière'

BREDA - Giovanni Korte scoorde afgelopen weekend de openingstreffer in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord, hij kan daar nog lang van genieten nu zijn naam op een Teletekstshirt staat.

Er was na de zege nog even tijd om feest te vieren. "In de kleedkamer was het gelijk feest, net als in de bus. Het was een hele mooie avond. We zijn met z'n allen Breda ingegaan." Maar na feest is het nu tijd om te focussen op het volgende duel. "Als je tegen Feyenoord kan winnen, moet je dat verzilveren tegen ADO. Dat is een belangrijke wedstrijd."



Zelf zal hij echter nog lange tijd kunnen genieten van het duel met Feyenoord. Hij kreeg een shirt met daarop het Teletekst-bericht over de uitslag. "Het was een hoogtepunt van mijn carrière." De aanvaller gaat het shirt inlijsten.



Zaterdag staat er voor Korte weer een speciale wedstrijd op het programma, ADO is zijn oude club. "Maar dat het mijn oude club is maakt nu even niet uit. We gaan voor drie punten. We moeten het ook niet specialer maken dan het is. Uiteindelijk is het gewoon een wedstrijd die we gaan winnen.""De winst tegen Feyenoord gaf bonuspunten. Maar tegen concurrenten draait het er echt om, wat dat betreft komt er een belangrijke periode aan", aldus Korte, die wijst naar de wedstrijden tegen ADO Den Haag, Roda JC en PEC Zwolle.Thomas Enevoldsen keek ook nog even terug op het duel met Feyenoord, hij maakte in dat duel zijn tweede treffer in dienst van NAC. "Het is een goede start, iets waar je van droomt. Er zijn altijd verwachtingen van aanvallers om te scoren, ik ben erg blij met de start."Enevoldsen zal er alles aan doen om zaterdag zijn derde NAC-treffer te maken. De Deen krijgt met zijn ploeg weer steun van een uitverkocht Rat Verlegh Stadion.