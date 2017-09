Gloednieuwe Audi belandt bovenop paaltje voor de deur bij dealer

TILBURG - Een medewerker van Audi Centrum Tilburg heeft eerder deze week een wel heel ongelukkig ongeval gehad. Voor de deur van de dealer reed hij met behoorlijke snelheid tegen een paaltje en belandde er vervolgens bovenop. De beelden staan sinds donderdag op videosite Dumpert en werden in een middag tijd al meer dan vijftigduizend keer bekeken.

De Audi, die volgens de directeur van het bedrijf pas een paar weken oud was, raakte flink beschadigd maar de bestuurder raakte niet gewond en kon na het ongeluk gewoon uitstappen.



Bekijk het filmpje hier op Dumpert.nl.



Knullig

"Het ziet er heftig uit maar het goede nieuws is het is een van onze eigen auto’s is en niet van een klant", zegt directeur Freek Haerkens. "Het was een knullig ongeluk."



De medewerker zelf wil niet reageren. Het is volgens Haerkens niet duidelijk of de auto nog te redden valt.