NAC-speler Bodi Brusselers slechtste speler FIFA 18: 'Op het veld laten zien'

BREDA - De voetbalgame FIFA 18 komt vrijdag uit, met daarin ook weer alle clubs uit de eredivisie. NAC is terug op het hoogste niveau en dus ook terug in het voetbalspel, het levert met Bodi Brusselers wel de slechtste speler uit de eredivisie.

Brusselers kende begin vorig seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van NAC, maar door een blessure bleef het bij vijf competitiewedstrijden. Hij is nu op de weg terug. Maar voor zijn rating in FIFA is dat te laat. De beoordelaars van spellenfabrikant EA Sports geven Brusselers 56 punten.



"Ik speel het spel zelf niet, veel ploeggenoten doen dat wel", zegt Brusselers. "Dat doen ze vooral omdat ze het spel leuk vinden, niet omdat ze zelf in het spel staan. Ik speelde het vroeger soms met vrienden, maar ik verloor altijd."



'Heel vet'

De achttienjarige Brusselers had er nog niet bij stilgestaan dat hij zelf als speler in een voetbalgame zit. "Als ik er nu over nadenk is het eigenlijk heel vet. Het is leuk dat je zelf in zo'n game zit. Dat kan dan nog wel een reden zijn om het spel alsnog een keer te kopen. Maar ik speel liever in het echt."



De aanvallend ingestelde speler gaat 'kneiterhard' werken om zijn doelen dit seizoen te bereiken. "Maar ik ben ook realistisch. Ik wil zo snel mogelijk weer bij de selectie komen. Maar als je er een jaar uit hebt gelegen is het lastig."



Zijn digitale versie uit het spel halen en weer spelen in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion, Brusselers zou die deal graag maken. "Ja, daar kan ik zeker mee leven. Ik wil het op het veld laten zien."



Manu Garciá, Zoet en Peters

Manu García is de beste NAC-speler, hij heeft 69 punten. Net iets meer dan de verdedigers Pablo Marí en Angeliño en doelman Mark Birighitti, die allemaal 68 punten hebben.



Ze komen niet in de buurt van Jeroen Zoet, hij is met 79 punten de beste PSV'er in FIFA 18. Hirving Lozano en Marco van Ginkel volgen de goalie op de voet, ze hebben allebei 78 punten. Bij Willem II is Jordens Peters de beste speler in de computergame, de verdediger heeft 73 punten. Ben Rienstra (71) heeft daarna de hoogste rating.



Ajacied Hakim Ziyech is de beste speler uit de eredivisie in FIFA, hij heeft 81 punten.