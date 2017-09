De dochter van Wim redde zijn boerenbedrijf met... kwark (en nu heeft ze er een prijs mee gewonnen)

BLADEL - Veel boeren zoeken naar manieren om hun bedrijf levensvatbaar te houden. Leonie van Zuilichem uit Bladel had een gouden idee voor het melkveebedrijf van haar vader. Een deel van de melkproductie wordt nu, op het bedrijf, verwerkt tot kwark. De provincie beloonde het bedrijf donderdag met de Agrofoodpluim.

Wim van Zuilichem zat met de handen in het haar toen hij geen opvolger voor zijn bedrijf leek te hebben. Zijn dochter Leonie wilde wel, maar door alle nieuwe regels en het feit dat het op een landgoed bij een natuurgebied ligt, leek het bedrijf weinig toekomst te hebben.





Maar na een studie economie bedacht ze een oplossing: een tweede bedrijf op het terrein van haar vader waar ze een deel van de melk direct zelf verwerken tot kwark. Haar vader stond nog niet meteen te springen. Wim van Zuilichem: "Dat ze hier op het bedrijf wilde gaan verwerken, ik was daar nogal sceptisch over. Ik wilde eigenlijk meer koeien gaan houden."Maar Qark bleek een gat in de markt. Eerst werd het alleen nog verkocht in lokale supermarkten, maar inmiddels heeft Leonie Nederlands grootste supermarktketen als klant. "Ik vind het fantastisch dat we van dat basisproduct melk, zelf een mooi product kunnen maken met toegevoegde waarde."Het gecombineerde bedrijf krijgt van de provincie de Agrofoodpluim omdat ze een voorbeeld is voor andere boeren. Gedeputeerde Anne-marie Spierings: "Ja, wij hopen dat meer boeren de keuze maken om niet persé groter te worden om meer te verdienen, maar om juist een heel bijzonder product te maken.Niet iedere boer heeft natuurlijk een dochter die bedrijfsplannen kan schrijven, maar volgens de provincie gaat het er vooral om dat een boer zo'n ommezwaai in zijn bedrijf echt wil. Spierings: "Maar je hebt natuurlijk ook kennis nodig. En daar kan de provincie bij helpen. Bijvoorbeeld met de landbouwinnovatiecampus en met landbouwinnnovatie Brabant."