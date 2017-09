Amsterdammers plannen groot Eftelingfeest op Centraal Station

EINDHOVEN - Een groep studenten roept via Facebook op om vrijdagavond massaal te komen dansen op Eftelingdeuntjes op Amsterdam CS. 500 mensen hebben al gezegd te zullen komen, ruim 3000 zijn geïnteresseerd.

De Eftelingmuziek klinkt sinds dit voorjaar dagelijks buiten de openingstijden in de winkelpassage onder het station. De bedoeling is om hangjeugd en slapende toeristen weg te jagen.



Maar aankomende vrijdag zijn de herkenbare deuntjes dus juist aanleiding voor een feestje. Het event van organisatoren en studentes Rose, Anne en Cintha heeft de oproep: 'Kom dansen, show your moves!'.



Waterleliemuziek

Cintha: "We waren op introkamp, en daar werd continu waterleliemuziek gedraaid. Toen we hoorden dat dat op het station ook zo is, wisten we dat we een feestje wilden organiseren."



Het begon als een grapje, maar inmiddels heeft de oproep al aardig wat volgers opgebouwd. Cintha is dus ook hoopvol dat het een goed feestje wordt: "Aanvankelijk dachten we dat er niemand zou komen, maar nu er zoveel aandacht voor is, hopen we op 1000 mensen."



Boom in de wind

Voor de onzekere dansers heeft ze ook nog een tip: "Op Eftelingmuziek moet je dansen met je armen wijd, een beetje als een boom in de wind."