RegioZorg-Zuid wil na fraude verder onder andere naam: 'Wij hebben hier niks mee te maken'

TILBURG - RegioZorg-Zuid uit Tilburg gaat misschien verder onder een andere naam. Dit na het nieuws dat donderdag naar buiten kwam rondom fraude door hun collega's bij RegioZorg-West. De eigenaren van de zorginstellingen zijn opgepakt omdat zij fraude zouden hebben gepleegd. Teamleider Rien Schraven uit Tilburg eist een rectificatie van het Openbaar Ministerie. "Wij hebben hier niks mee te maken."

De fraude werd gepleegd met geld uit het persoonsgebonden budget van de cliënten. De eigenaren van RegioZorg haalden geld wat hiervoor was bedoeld van de rekeningen van de jongeren en gebruikten dit voor dingen die niet zorggerelateerd waren. Zo werd het geld gebruikt om boodschappen te doen en de huur te betalen van panden waar cliënten woonden. Het zou gaan om een bedrag van vier miljoen euro.



Boos en down

Volgens teamleider van RegioZorg-Zuid in Tilburg, Rien Schraven, gebeurde dit bij de instelling in Zaanstad en niet in Tilburg. Hij is dan ook erg aangeslagen door het nieuws over de fraude. "Het is alsof je wordt meegenomen op een trein die je zelf niet gestart hebt", vertelt hij. "Ik ben erg aangeslagen en mijn collega's hier in Tilburg ook. We zijn boos en down maar ook vastberaden om door te gaan."



Hiermee doelt Schraven op de mogelijkheden om onder een andere naam door te gaan met het verlenen van zorg. "Wij willen niks meer te maken hebben met de eigenaren. RegioZorg-Zuid staat bekend als een goede organisatie en ik weiger meegesleurd te worden in de negatieve spiraal die nu ontstaat."