Wie herkent deze pinner? Man neemt geld op met gestolen pas van bejaarde vrouw

EINDHOVEN - Een bejaarde vrouw is op klaarlichte dag van haar pinpas bestolen. De man die woensdag met het bankpasje geld opnam in Eindhoven staat op beeld. De politie heeft zijn foto’s op internet gezet.

De man heeft volgens de politie een paar honderd euro van de rekening van de vrouw geplunderd. Of hij ook de pas van haar heeft gestolen, is niet bekend.



De politie heeft de foto's openbaar gemaakt in de hoop dat getuigen zich melden. Mensen die de man herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.