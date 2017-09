Van kerk tot Memphis Depay's loft: het is weer bijna Open Huizen Dag!

Deze villa in Tilburg is ook te koop. (Foto: Funda)

Uiteraard is er ook een zwembad in deze woning. (Foto: Funda)

In dit huis in Erp zit een behoorlijke inloopkast. (Foto: Funda)

EINDHOVEN - Het is aanstaande zaterdag weer Open Huizen Dag. Of je nu echt op zoek bent naar een huis of allang voorzien bent, bij mensen binnenkijken is natuurlijk hartstikke leuk. Daarom hebben we de meest bijzondere huizen die nu te koop zijn in Brabant voor je op een rijtje gezet. Van een woonboot tot een heuse Playboy Mansion en van een kerk tot een jungle-huis.

Een moderne villa die niet zou misstaan in Florida. Dit huis in Tilburg is uitgerust met een binnenzwembad en jacuzzi, een sauna, een mega inloopkast, wijnkelder, een mancave en een sportveldje. Er is ruimte voor vijf auto’s. Wie nog een kleine twee miljoen euro heeft liggen, heeft geluk: Het huis staat te koop voor 1.995.000 euro.Voor een koper met een iets minder groot budget zijn er ook nog genoeg bijzondere huizen te koop. Dit tropische rijtjeshuis in Roosendaal bijvoorbeeld, dat van binnen bijna volledig is bedekt met kiezels en is uitgerust met een complete jungle in de tuin. En dat voor 217.500 euro.

De loft van Memphis Depay

Het appartement van voetballer Memphis Depay in Eindhoven staat te koop. Daar moet je wel diep voor in de buidel tasten. Het appartement midden in het centrum van Eindhoven kost 1,6 miljoen euro. Daarvoor krijg je wel een loft van 450 m², met daarin een inloopdouche met mozaïekportret van Muhmmad Ali, een relaxruimte met bar en een dakterras. Maar let op: elke maand betaal je nog 670 euro servicekosten voor deze loft.

Woonboot

Een huis is ook maar zo gewoon. In Kerkdriel koop je deze gemeubileerde woonboot met twee slaapkamers voor maar € 87.500. Koopje toch?



Goddelijke woning

Altijd al in spirituele omgeving willen wonen? Dat kan! Voor 250.000 euro is deze kapel in Haaren van jou. Er moet binnen wel nog een hoop gebeuren om de kapel om te toveren tot knus woonhuis.



In deze prachtige woning met een vraagprijs van bijna 2,5 miljoen vind je geen mancave. Dit huis in Erp is de droom van veel vrouwen, gezien de enorme inloopkast, de roze fitnessruimte, jacuzzi, sauna en de bioscoop.

Drie-in-één

De loterij gewonnen? Dan koop je gewoon meteen drie huizen! Het Landgoed de Hooge Braaken in Moergestel mag gerekend worden tot de meest exclusieve landgoederen van Brabant en staat te koop voor 8 miljoen euro. Op het landgoed staan drie enorme woningen.

Oud kantoorpand

Wonen in een oud kantoorpand. Klinkt misschien niet zo aantrekkelijk, maar dan heb je dit huis in Breda nog niet gezien. Het stuk erfgoed uit 1935 kennen inwoners van de stad misschien als het voormalige kantoorgebouw van de firma Wagemakers & Zonen. Van binnen is het een modern en superruim paleisje met hoge plafonds, zes slaapkamers, drie badkamers, een wijnkamer en een woonkamer van maar liefst 119 m2.

Brabantse Playboy Mansion

Hugh Hefner is deze week overleden in zijn Playboy Mansion, maar wist je dat er in Tilburg ook een heuse Playboy Mansion ligt. In de kelder vind je namelijk een kroeg met een dansvloer, talloze posters van vrouwelijk schoon en een eigen fitnessruimte. Daarnaast is er nog een wijnkelder, bioscoop en garage voor maar liefst vijf auto’s. De achtertuin heeft meerdere terrassen, deels overdekt en uiteraard een jacuzzi. Het binnenzwembad ontbreekt natuurlijk ook niet.