Voor het eerst een vrouwelijke burgemeester in Someren: Dilia Blok (51)

SOMEREN - Someren krijgt een nieuwe burgemeester: Dilia Blok (51). Dat is donderdagavond bekend gemaakt door de gemeenteraad, die Blok hebben voorgedragen. Met haar voordracht heeft Blok meteen een primeur te pakken: ze wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente.

Blok zal de PvdA'er Alfred Veltman (67) opvolgen. Hij was in totaal zeventien jaar burgervader van de gemeente. Vier december neemt Blok het stokje van hem over.



Wethouder Krimpenerwaard

Blok is nu nog werkzaam als wethouder in de gemeente Krimpenerwaard voor de lokale partij Gemeentebelang Bergambacht. Daarnaast is ze jarenlang teamleider geweest bij het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.



De voordracht van Blok zal nu voorgelegd worden aan de minister van Binnenlandse Zaken en het Koninklijk Huis. Die zouden haar voordracht theoretisch nog kunnen tegenhouden, al is die kans zeer klein.