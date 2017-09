Virgil van Dijk bij Oranje? 'Nederlands elftal kan hem goed gebruiken'

SOUTHAMPTON - Bondscoach Dick Advocaat nam Virgil van Dijk niet op in zijn voorlopige selectie voor de interlands tegen Wit-Rusland en Zweden. Dat wil niet altijd iets zeggen. Oranje-watcher Sjoerd Mossou zou de verdediger sowieso oproepen.

Mossou volgt als journalist van het Algemeen Dagblad Oranje op de voet. Voor de nationale ploeg was het goed geweest als de selectie pas na het weekend gemaakt zou worden. "Als hij in de basis speelt, dan is er geen bezwaar om hem op te roepen. Dan zou het ook echt niet ondenkbaar zijn."



'Van Dijk bruikbaar'

Mossou noemde Van Dijk eerder al een complete voetballer en een zekerheidje in Oranje. Ondanks het moeizame jaar, waarin Van Dijk lange tijd geblesseerd was en ook ruzie maakte bij Southampton, zou Mossou hem oproepen. "De spoeling is dun, je kunt Van Dijk goed gebruiken."



"Van Dijk is gewoon een basisspeler van het Nederlands elftal, samen met Stefan de Vrij vormt hij het beste duo."



Basisplaats

Van Dijk werd verbannen naar het tweede elftal, maar keerde onlangs weer terug bij de hoofdmacht. Verder dan een invalbeurt kwam hij nog niet. "Toch kun je hem oproepen. Je speelt twee interlands. Of je hem ook een basisplaats geeft heeft ook te maken met de speeltijd die hij krijgt bij Southampton tegen Stoke City."



"Maar als je vier centrale verdedigers bij de selectie haalt, dan kun je Van Dijk zeker oproepen. Dan kun je als hij er is altijd nog bepalen of hij gaat spelen."