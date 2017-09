Schrobbelèr is jarig! En viert dat met speciale jubileumkruik voor echte fans!

TILBURG - Het Tilburgse borreltje Schrobbelèr is jarig! Het bestaat 44 jaar. Dat is leutig, want de Brabantse kruidenlikeur werd vooral door carnaval bekend, en 4 keer 11 jaar blijft dan ook niet onopgemerkt. Om dat te vieren rolde donderdagavond een speciale limited edition kruik van de band, waarvan de eerste 11 exemplaren ontvangen werden door de 11 grootste Schrobbelèr fans.

Op de ene kant van de kruik staat het originele etiket van 44 jaar geleden, op de andere kant staat een spiksplinternieuw etiket. En omdat het een limited edition is worden er niet zoveel van gemaakt. Hoeveel is nog niet helemaal duidelijk, “maar we denken aan 444 exemplaren”, zegt een woordvoerster van Schrobbelèr.





Omdat dat kleine aantal flessen door heel het land verspreid zal worden, is het voor de liefhebber moeilijk om er een in handen te krijgen. De 11 fans zijn dan ook als een kind zo blij. Bovendien werden zij niet zomaar uitgekozen, uit zo’n duizend facebook aanmeldingen waren deze 11 mensen uitverkozen tot “ere vriend”. Zij kunnen simpelweg niet zonder het borreltje. Voor hen betekent het “warmte en vriendschap”.De likeur werd 44 jaar geleden bedacht door Jan Wassing. Hij had maagproblemen en kon niet zo goed tegen alcohol. Hij experimenteerde wat met kruiden en kwam zo tot het Tilburgse drankje Schrobbelèr. Daarna probeerde hij het tijdens carnaval aan alle kruikenzijkers te slijten. Met succes.Niet iedereen kent deze historie van de likeur, maar de echte fans natuurlijk wel. Bovendien is het, net als dat het dat voor jan Wassing was, goed voor hun gestel. “Absoluut, je wordt er alleen maar beter van”, lacht Patrick. “Als er problemen zijn gebruik ik het daar voor”, zegt Arno. “het is het beste medicijn wat er is.”En wat doet een echte fan dan met zo’n fles? “Niet opdrinken! daar is hij veel te bijzonder voor”, zegt de één. De ander doet dat juist wél, “het is veel te lekker om niet op te drinken”. Wel weten ze het allemaal zeker; de fles krijgt een mooi plekje.