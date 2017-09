Klaar? Spelen maar! PSV organiseert speciale FIFA 18 avond voor fans die niet langer kunnen wachten

EINDHOVEN - Klokslag twaalf uur is het donderdagavond zover: het luik van de kassa in de PSV-Fanshop gaat omhoog en vanaf dat moment is FIFA'18 te koop. Ruim 250 fans van het spel kwamen donderdagavond naar de speciale FIFA-avond in het Philips Stadion.

Vanaf tien uur stonden de tv's klaar voor de diehardfans van het spel. Iedereen mocht tien minuten spelen. En na die tien minuten komen de meeste jongens en mannen met een brede grijns van hun kruk af. "Ik wilde het spel echt graag spelen dus daarom zijn we hier", vertelt een jongen.



Maar niet alleen het spel op zichzelf was voor velen een reden om donderdagavond naar het Philips Stadion te komen. Bij FIFA'18 kunnen de fans namelijk een speciaal PSV-hoesje krijgen. Die is alleen maar te koop in de shop van PSV. "Het is het eerste jaar dat we deze samenwerking hebben met EA Sports en daarom wilden we iets speciaals doen voor de fans. Daarom hebben we deze avond georganiseerd", legt Guus Pennings van PSV uit.Tussen al die gamende jongens zit één bekend gezicht als het om e-sports gaat. Romal Abdi is druk bezig met het spelen van FIFA 18. Hij legt uit wat het spel zo bijzonder maakt. "Het is moeilijk uit te leggen maar het spel is zo realistisch en dat gevoel dat je krijgt als je het speelt is geweldig. Maar daarvoor moet je het spelen." Wie denkt dat de e-sporter tot morgenochtend gaat spelen heeft het mis. "Ik heb al een hele dag gespeeld dus ben echt moe. Ik ga straks gewoon lekker slapen."Jeroen Zoet is met 79 punten de beste PSV'er in FIFA 18. Hirving Lozano en Marco van Ginkel volgen de goalie op de voet, ze hebben allebei 78 punten. Bij Willem II is Jordens Peters de beste speler in de computergame, de verdediger heeft 73 punten. Ben Rienstra (71) heeft daarna de hoogste rating.Ajacied Hakim Ziyech is de beste speler uit de eredivisie in FIFA, hij heeft 81 punten.