Bestelbus brandt uit en brandje op terrein Arriva, twee keer raak in Fatimastraat Tilburg

TILBURG - De brandweer moest donderdagnacht tot twee keer toe in actie komen in de Fatimastraat in Tilburg. Rond kwart voor twee stond in de straat een bestelbus in brand. Nog geen twee uur later bleek er een beginnende brand te woeden in een kantoorkeet op het terrein van busvervoerder Arriva.

Medewerkers van Arriva zagen rond half vier rook uit de kantoorunit komen. Ze ontdekten een beginnende brand en wisten erger te voorkomen. In het kantoor zouden de medewerkers sporen van brandstichting hebben gevonden.

In de buurt van het kantoor stonden zes bussen. Twee weken geleden brandden op hetzelfde terrein nog vijf bussen van Arriva uit. De brandweer is donderdagnacht nog ter plekke geweest voor controle en om de boel te ventileren.

Vermoedelijk brandstichting

In het geval van het uitgebrande bestelbusje gaat het vermoedelijk ook om brandstichting. Tilburg wordt al maanden geteisterd door autobranden. Alleen dit jaar al waren er meer dan zestig autobranden in de stad.

LEES OOK: Tot nu toe 52 autobranden in 2017 Tilburg: politie gaat meer doen om daders te pakken

In de nacht van woensdag op donderdag was het nog raak aan de Frans Lisztstraat.



Drunen en Bergen op Zoom

Behalve in Tilburg was het donderdagavond laat ook raak in Drunen. Daar brandde aan de Kanaalweg een auto uit. De brand werd rond half elf ontdekt door iemand die zijn hond uitliet. Ook hier wordt rekening gehouden met brandstichting.

In Bergen op Zoom moest de brandweer donderdagnacht rond kwart over vier in actie komen voor een autobrand aan de Groeshof. Bij de auto werd een dopje van een fles met een brandbaar goedje gevonden.