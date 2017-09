Peter Noordanus logt voor de laatste keer uit als burgemeester van Tilburg

TILBURG - Vrijdag 29 september. Die datum staat ongetwijfeld met rood omcirkeld in de agenda van Peter Noordanus. Het is zijn laatste werkdag als burgemeester van Tilburg.

Noordanus trekt aan het aan eind van de dag - wellicht voorafgegaan door een ‘vrijmibo’ - voor de laatste keer de deur van zijn kantoor aan het Stadshuisplein achter zich dicht. Per 1 oktober zwaait Noordanus officieel af.



Topsport

Peter Noordanus (68) werd in juli 2010 benoemd tot burgemeester van Tilburg. Begin mei liet hij via een schriftelijke verklaring aan de gemeenteraad weten te gaan stoppen. Hij wilde zijn opvolger voldoende tijd geven om zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.



Zes vrouwen en 22 mannen zijn in de race om Noordanus op te volgen als burgemeester. Het is nog niet duidelijk wie hem gaat opvolgen. De huidige burgemeester waarschuwde alvast wel zijn opvolger. “Het burgemeestersambt is topsport en vergt 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaarheid. Daarbij weet ik te weinig tijd te maken voor mijn familie en zie ik mijn kleinkinderen op afstand opgroeien”, liet hij destijds weten aan de gemeenteraad.