Topvrouw van het jaar komt uit Brabant en heet Ingrid de Graaf

KAATSHEUVEL - Ingrid de Graaf uit Kaatsheuvel is donderdagavond gekozen tot topvrouw van het jaar. De Brabantse is directielid van verzekeraar Aegon Nederland.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en ambtenaren. In het juryrapport staat dat haar werk vooral gericht is op de samenleving en niet op zichzelf. "Zij toont daarmee lef en dapperheid."



De Graaf komt volgens het tijdschrift 'De Wereld van de Ondernemer' uit een 'zwaar middenstandsgezin' uit Kaatsheuvel. Een gezin van hard werken en discipline. "Wij hadden het niet zo breed thuis. Dat is voor mij een soort van normaal", zegt ze daar zelf over.Vorig jaar werd De Graaf nog bovenaan de lijst gezet van 'machtigste verzekeringsvrouwen' van Nederland. Ook daarover is de topvrouw nuchter. "Ik heb er niet zoveel mee, maar ik heb ontdekt dat het voor vrouwen in dit bedrijf toch belangrijk is."