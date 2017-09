Bank in Geldrop is nog dagen dicht na plofkraak

GELDROP - De ING-bank op de Heuvel in Geldrop blijft tot maandag dicht na de plofkraak van donderdag. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De geldautomaat op de Heuvel werd opgeblazen waardoor ook het ING-kantoor ook beschadigd raakte.

Het is nog niet duidelijk of de geldautomaat maandag ook weer werkt.



Explosieven

Met twee explosieven werd de geldautomaat in alle vroegte opgeblazen. Hoe groot de buit van de daders is, is niet bekend. Met onder meer een politiehelikopter werd gezocht naar de daders, maar ze werden niet meer gevonden.