Klaas Otto is beschuldigingen beu en klaagt burgemeester en justitiebaas aan

BREDA - Smaad en laster. Die beschuldiging krijgt Charles van der Voort binnenkort op de deurmat. Van der Voort is hoofdofficier van justitie bij het OM in Breda. Ook burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom kan dezelfde aangifte tegen zich verwachten. Afzender: Klaas Otto, ex-motorclubgeneraal.

Otto (49) is het zat dat hij steeds in verband wordt gebracht met dodelijke schietpartijen. Van der Voort suggeerde de afgelopen weken in de media dat hij er wat mee te maken heeft. Burgemeester Petter noemde Otto eerder een 'beroepscrimineel'. Otto woont in Bergen op Zoom.



'Topcrimineel'

De aangifte bij de politie komt niet als een grote verrassing. Zijn advocaat Louis de Leon wijst er al langer op dat het OM zijn client probeert af te schilderen als een levensgevaarlijke topcrimineel, zonder een spat bewijs.



Otto vindt de gang van zaken oneerlijk omdat hij vast zit voor diverse zaken zoals witwassen en afpersingen maar niet voor liquidaties. 'Het blijft maar boven de markt hangen', zegt De De Leon. 'Mijn cliënt zegt: wees dan concreet, dan kan ik me verweren'.



Otto beraamde plannen, volgens OM

Het OM heeft Otto twee keer in verband gebracht met een plan om iemand te doden. De eerste keer was in 2016 rond een motorclublid in Vlaardingen maar rond die zaak is het stil geworden.



Deze zomer gebeurde hetzelfde. Toen zou iemand de Bredase officier van justitie Greetje Bos willen doden. Bos leidt het onderzoek naar Otto. Dat onderzoek naar die aanslagplannen loopt nog maar er is geen beschuldiging hard gemaakt in een officiële aanklacht.



Liquidaties

Toch lijkt het er steeds meer op dat het OM in Breda een link zoekt tussen Otto en twee geruchtmakende moordzaken. Zoals de gewelddadige dood van Peter van der Linde, op 6 januari in Breda. De enige die daar voor in de cel zit is een man uit Sprundel. Otto heeft altijd gezegd dat Van der Linde 'een goede vriend' was.



Een naam die ook vaker opduikt is Hugo van Houten die in 2015 in Molenschot is vermoord. De schutter is onlangs veroordeeld. De schietpartij was in kringen van motorclub No Surrender waar Otto vroeger de baas van was.



Rechtszaken

Maandag gaat het proces Otto een nieuwe fase in. Dan gaat het voor het eerst over de beïnvloeding van getuigen door Otto (49) en zijn vrouw Nancy (46). Ook voormalig zakenpartner en vriend Piet S. (42) staat later die dag voor de rechter, net als de civiele advocaat Jan Piet van R. (70)



Opvallend is dat de tussentijdse zittingen weer gewoon in Breda zijn. Vorige keer werd nog uitgeweken naar de extra beveiligde zaal in Rotterdam.