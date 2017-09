Nog 133 dagen tot 3 Uurkes Vurraf, maar Haiko kan nu al niet wachten

EINDHOVEN - Niet geschoten is altijd mis. En je kunt er maar beter vroeg genoeg bij zijn. Dat moet Haiko gedacht hebben toen hij deze week in de pen klom en zichzelf en zijn Hanneke aanmeldde voor 3 Uurkes Vurraf. Het feest waar Omroep Brabant traditiegetrouw carnaval mee aftrapt.

Sinterklaas is nog niet in het land en ook de kerstperiode laat nog even op zich wachten, maar Haiko is dus al met zijn hoofd in februari. Het duurt nog maar liefst 133 dagen voordat 3 Uurkes Vurraf wordt gehouden, maar hij wil nu al zeker zijn van een plekje.

Kaarten winnen

Kaarten voor het populaire feest zijn niet te koop, maar kunnen alleen gewonnen worden bij Omroep Brabant. Op de acties hoeven liefhebbers iets minder lang te wachten. Bij de Marathon van Eindhoven en op de 11e van de 11e kunnen entreebewijzen worden binnengehaald. Hoe? Houd onze social mediakanalen en site in de gaten.

Oh en Haiko, wij tellen ook af naar de 11e van de 11e en natuurlijk 9 februari… Succes met de winacties!