Marco van Ginkel: 'We hebben het nu aardig op de rit bij PSV'

EINDHOVEN - Voor PSV kan het wederom een topweekend worden. Een week na de 1-7 overwinning bij FC Utrecht en het onverwachte verlies van Ajax, Feyenoord en AZ spelen de Eindhovenaren zaterdag een thuiswedstrijd tegen Willem II. De concurrentie heeft het lastiger. Feyenoord gaat naar AZ, Ajax heeft een uitwedstrijd tegen Heerenveen voor de boeg. Maar zichzelf nu al rijk rekenen vinden ze bij PSV, terecht, ongepast.

Want daarvoor is het competitieverloop in de eredivisie te grillig en het vertoonde spel van PSV nog te wisselvallig. Wie de gewonnen wedstrijden tegen onder meer AZ, Feyenoord en zelfs FC Utrecht nog eens onder de loep neemt, ziet dat PSV daarin effectief was.



Maar PSV was in delen van die wedstrijden ook duidelijk de onderliggende partij en had het geluk dat keeper Jeroen Zoet in bloedvorm is. Een blik op de ranglijst leert echter dat PSV weer ‘gewoon’ koploper is. Logisch dat de sfeer en het vertrouwen op voetbalgebied daarom in Eindhoven op dit moment beter is dan in Amsterdam of Rotterdam.



Reeks tegen Willem II voortzetten

Marco van Ginkel, aanvoerder van PSV, geeft toe dat hij zich ook wel enigszins verbaast over de opmerkelijke eerste weken van de eredivisie.



“Wij hebben tegen Utrecht een mooie uitslag neergezet en de grote clubs verliezen verrassend. Soms is alles dus mogelijk. Over Ajax en Feyenoord hoeven we het niet te hebben, maar wij zijn lekker bezig. Belangrijke wedstrijden hebben we gewonnen en met nog één wedstrijd voor de interlandstop willen we die reeks tegen Willem II natuurlijk voortzetten.”



'PSV in zevende hemel'

Hoe snel kan het gaan. Na de smadelijke uitschakeling tegen Osijek was PSV al in crisis voordat er nog maar een wedstrijd in de eredivisie gespeeld was. Maar met een reeks overwinningen, de één wat overtuigender dan de andere, is de sfeer weer aardig omgeslagen.



Terwijl de problemen zich vooral bij de rivalen Ajax en Feyenoord aandienen, is het bij PSV plots relatief rustig en lijkt de club zich toch weer te kunnen gaan mengen in de titelstrijd. Weekblad Voetbal International kopte zelfs 'PSV in de zevende hemel'.



Van Ginkel kan er wel om lachen. “Je weet hoe dat gaat. We wonnen de topper tegen Feyenoord. Dan ook nog met zo'n uitslag van FC Utrecht winnen, zegt iets over ons team. Natuurlijk hadden we in die gewonnen wedstrijden ook onze mindere momenten, maar we zien het positief in. Ik denk dat we het nu aardig op de rit hebben. Iedereen voelt zich goed en er is een positieve sfeer bij ons.”



Extra opkikker

Die positieve sfeer kan dit weekend nog eens een extra opkikker krijgen als de concurrentie punten tegen elkaar gaat verspelen.



“Ajax en Feyenoord hebben het moeilijk en AZ en zeker Heerenveen doen het goed. Dus dat worden voor al die ploegen belangrijke potjes. Maar wij moeten ons vooral druk maken om Willem II. Toch een soort derby. Ze spelen wel vaker met vijf verdedigers en zullen tegen ons gaan bikkelen. Dus ook dat kan voor ons weer een lastig potje worden.”