Jongen (16) op schoolreisje loopt brandwonden op nadat pan met frituurvet in brand vliegt

KAMPERLAND/SINT-MICHIELSGESTEL - Een jongen van zestien uit Sint-Michielsgestel is donderdagavond tijdens een schoolreisje in Zeeland gewond geraakt nadat een pan met frituurvet in brand vloog. De jongen liep brandwonden op. Het ongeluk gebeurde op een vakantiepark in het Zeeuwse Kamperland waar de jongen met zijn klas was.

In een van de huisjes vloog rond halfnegen een pan met frituurvet in brand. Het slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar.

Nadat de jongen eerst door omstanders werd opgevangen, is hij voor behandeling met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.



Klasgenoten opgevangen

In het restaurant van het vakantiepark werden vervolgens zijn klasgenoten en begeleiders opgevangen en bijgepraat over wat er was gebeurd.