PSV boekt winst voor vijfde seizoen op rij, omzet wel gedaald

ÈINDHOVEN - PSV heeft ook over het voetbalseizoen 2016-2017 winst geboekt. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vrijdagochtend werd gepresenteerd. Het is voor het vijfde seizoen op rij dat de club winst boekt. De nettowinst bedroeg 2,2 miljoen euro over een omzet van 86 miljoen euro.

De lagere omzet wordt vooral veroorzaakt door minder inkomsten uit Europees voetbal. Een seizoen eerder bereikte PSV nog de knock-outfase - en bijna de kwartfinale - van de prestigieuze Champions League. Vorig jaar overleefde PSV de groepsfase niet. Vanwege de vierde plaats in de poule mocht het team van Phillip Cocu ook niet door naar de Europa League.



Sportief was 2016-2017 sowieso geen topjaar voor PSV. "Uiteindelijk werd een teleurstellende derde plaats bereikt, waardoor plaatsing voor de voorronde van de UEFA Europa League een schrale troostprijs was", is in het directieverslag te lezen."Het belangrijkste is dat we weer zwarte cijfers hebben", benadrukte PSV-directeur Toon Gerbrands vrijdagochtend. "Dat is de basis van een voetbalclub, daar begint het mee. Je ziet wel dat de invloed van de Champions League groot is. Daardoor kunnen we in zulke jaren iets meer."De schuldpositie van PSV is gedaald. "We hebben al twintig miljoen afgelost", liet Gerbrands weten. "Onze schuld gaat naar nul. Dat betekent dat we daarna aan een spaarp[otje kunnen gaan bouwen."Dit jaar eindigde het 'Europese' seizoen van PSV al in de zomer. De ploeg slaagde er niet in zich te plaatsen voor de poulefase van de Europa League . PSV houdt er rekening mee dat het bedrijfsresultaat over het lopende seizoen hierdoor vijf miljoen lager zal uitvallen."Het is een grote uitdaging om dit goed te maken door transfers gedurende het seizoen aangezien de kwaliteit van de selectie op peil dient te blijven en de investeringen in het jeugdcomplex op De Herdgang doorgang zullen vinden."Het eigen vermogen van PSV is wel gestegen, naar 34 miljoen.